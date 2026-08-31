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Мирошник: Киев отказывается забирать тела погибших солдат
Киев отказывается забирать тела погибших украинских военнослужащих и затягивает этот процесс. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, передает РИА «Новости». По словам дипломата, российская сторона предлагала организовать гуманитарную паузу, чтобы Украина могла забрать тела своих военных, однако украинские власти принимают такие предложения лишь в крайних случаях. Мирошник отметил, что Киев затягивает процедуру, что может быть связано с желанием усложнить выплаты родственникам погибших и не раскрывать реальные данные о потерях.

Киев отказывается забирать тела погибших украинских военнослужащих и затягивает этот процесс. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, передает РИА «Новости».

По словам дипломата, российская сторона предлагала организовать гуманитарную паузу, чтобы Украина могла забрать тела своих военных, однако украинские власти принимают такие предложения лишь в крайних случаях.

Мирошник отметил, что Киев затягивает процедуру, что может быть связано с желанием усложнить выплаты родственникам погибших и не раскрывать реальные данные о потерях.