Минцифры решило очистить белый список IP-адресов от VPN и запрещенного контента

Министерство цифрового развития России предложило изменить принцип работы белого списка IP-адресов. Как сообщает РБК, ведомство призвало хостинг-провайдеров, CDN-сервисы и компании, занимающиеся веб-защитой, выделить адреса разрешенных ресурсов в отдельные подсети. Отмечается, что это решение направлено на борьбу с запрещенным контентом и VPN-сервисами. По информации издания, крупнейшие хостинг-провайдеры поддержали идею создания отдельной подсети для сайтов из белого списка. В таком случае компании, не получившие необходимого согласования, не смогут использовать IP-адреса, предназначенные для разрешенных ресурсов, что позволит более эффективно контролировать доступ к интернет-ресурсам.