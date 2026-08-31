МИД России заявил об отсутствии планов по ужесточению виз для граждан ЕС

В МИД России заявили об отсутствии планов по ужесточению визовых требований для граждан стран Европейского Союза. Об этом сообщает РИА Новости. Директор первого европейского департамента МИД РФ Артем Студенников 31 августа отметил, что Москва не видит необходимости в таких мерах. Он подчеркнул, что не считает целесообразным вводить дополнительные ограничения для обычных европейцев, несмотря на заявления европейских властей о «российской угрозе». Студенников также акцентировал внимание на важности поддержания контактов между людьми и сохранения культурных и гуманитарных связей в условиях напряженности. Он добавил, что в свете участившихся инцидентов с россиянами в недружественных европейских странах, гражданам рекомендуется ознакомиться с рекомендациями по конкретным государствам, размещенными на консульском информационном портале МИД России.

В МИД России заявили об отсутствии планов по ужесточению визовых требований для граждан стран Европейского Союза. Об этом сообщает РИА Новости.

Директор первого европейского департамента МИД РФ Артем Студенников 31 августа отметил, что Москва не видит необходимости в таких мерах. Он подчеркнул, что не считает целесообразным вводить дополнительные ограничения для обычных европейцев, несмотря на заявления европейских властей о «российской угрозе».

Студенников также акцентировал внимание на важности поддержания контактов между людьми и сохранения культурных и гуманитарных связей в условиях напряженности. Он добавил, что в свете участившихся инцидентов с россиянами в недружественных европейских странах, гражданам рекомендуется ознакомиться с рекомендациями по конкретным государствам, размещенными на консульском информационном портале МИД России.