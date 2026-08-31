Массовая драка произошла на трассе М-5 в Рязанской области

На трассе М-5 в Рязанской области несколько мужчин устроили драку прямо у дороги. Об этом сообщили местные жители в соцсетях. Участники конфликта кричали и выясняли отношения в окружении проезжающих автомобилей. Очевидцы сняли происходящее на видео. Из-за чего началась потасовка и чем она закончилась, неизвестно.

На трассе М-5 в Рязанской области несколько мужчин устроили драку прямо у дороги. Об этом сообщили местные жители в соцсетях.

Участники конфликта кричали и выясняли отношения в окружении проезжающих автомобилей.

Очевидцы сняли происходящее на видео. Из-за чего началась потасовка и чем она закончилась, неизвестно.