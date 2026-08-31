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Лионель Месси объявил о завершении карьеры
39-летний Лионель Месси объявил об уходе из сборной Аргентины. Восьмикратный обладатель «Золотого мяча» заявил, что это решение далось ему тяжело, но «пришло время» завершить выступления за национальную команду. «Спустя некоторое время после финала чемпионата мира, тщательно обдумав все, я хочу сообщить, что ухожу из сборной. Это решение было болезненным и до сих пор ранит душу, но я понимаю, что пришло время», — написал футболист в соцсетях.

39-летний Лионель Месси объявил об уходе из сборной Аргентины. Восьмикратный обладатель «Золотого мяча» заявил, что это решение далось ему тяжело, но «пришло время» завершить выступления за национальную команду.

«Спустя некоторое время после финала чемпионата мира, тщательно обдумав все, я хочу сообщить, что ухожу из сборной. Это решение было болезненным и до сих пор ранит душу, но я понимаю, что пришло время», — написал футболист в соцсетях.

Последним матчем Месси за сборную стал финал чемпионата мира 2026 года против Испании. Встреча 19 июля завершилась победой испанцев со счетом 1:0.

Месси провел за национальную команду 207 матчей и забил 125 голов — оба показателя являются рекордами сборной Аргентины. Вместе с командой он выиграл чемпионат мира 2022 года, два Кубка Америки, Финалиссиму и олимпийское золото.

Фото: Maja Hitij — FIFA / Contributor / FIFA / Gettyimages.ru