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Команда Рязанского десантного училища заняла третье место на «Вызове-7»
Команда факультета специальной разведки Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища заняла третье место на международных соревнованиях подразделений специального назначения «Вызов-7» в Екатеринбурге. Рязанцы завоевали бронзу в зачете Министерства обороны РФ (Кубок ВС РФ).

Команда факультета специальной разведки Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища заняла третье место на международных соревнованиях подразделений специального назначения «Вызов-7» в Екатеринбурге.

Рязанцы завоевали бронзу в зачете Министерства обороны РФ (Кубок ВС РФ).

Соревнования прошли на полигоне «Свердловский». В течение недели 37 команд из России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Индии и Сербской Республики проходили испытания на физическую подготовку, точность, скорость принятия решений и слаженность действий.

Участники соревновались в упражнениях «Освобождение», «Захват», «Эвакуация», «Засада», «Штурм», «Башня» и «Полоса препятствий». Также прошли соревнования по дуэльной стрельбе и среди снайперских пар.

Фото: пресс-служба соревнований «Вызов».