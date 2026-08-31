Гинцбург назвал виды рака, которые могут победить в ближайшие годы

Как указал Гинцбург, в течение 3-6 лет могут быть побеждены следующие виды рака: меланома, мелкоклеточный рак легких, рак мочевого пузыря, колоректальный рак. Собеседник агентства отметил, что это произойдет благодаря новой иммунной терапии онкозаболеваний, которая включает в себя персонализированные вакцины и ингибиторы контрольных точек.

Научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург назвал виды рака, которые могут победить в ближайшие годы. Об этом 31 августа он сообщил в беседе с РИА Новости.

Как указал Гинцбург, в течение 3-6 лет могут быть побеждены следующие виды рака: меланома, мелкоклеточный рак легких, рак мочевого пузыря, колоректальный рак.

Собеседник агентства отметил, что это произойдет благодаря новой иммунной терапии онкозаболеваний, которая включает в себя персонализированные вакцины и ингибиторы контрольных точек.