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FT: Маск допустил использование Starlink для ударов ВСУ вглубь России
По данным издания, Илон Маск заявил бывшему министру обороны Украины Михаилу Федорову, что он не против использования спутниковых систем Starlink для ударов ВСУ вглубь России. «Тем не менее господин Маск указал, что финальное решение по вопросу Starlink остается за Белым домом», — отметили в сообщении.

Илон Маск допустил использование Starlink для ударов ВСУ вглубь России. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники, материал цитирует «Коммерсантъ».

По данным издания, Илон Маск заявил бывшему министру обороны Украины Михаилу Федорову, что он не против использования спутниковых систем Starlink для ударов ВСУ вглубь России.

«Тем не менее господин Маск указал, что финальное решение по вопросу Starlink остается за Белым домом», — отметили в сообщении.