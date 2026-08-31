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FT: Киев предложил США обменять армию дронов на ракеты Patriot
Экс-министр обороны страны Михаил Федоров выразил надежду на то, что такой обмен поможет Америке и Украине подготовиться к зимним условиям. Федоров, который сейчас находится в США, также ищет финансирование для создания оборонно-технологического фонда. Отмечается, что этот фонд будет направлен не только на инвестиции в существующие украинские стартапы, но и на создание новых компаний, разрабатывающих критически важные технологии для страны. Основные приоритеты Киева включают робототехнику для уменьшения человеческого присутствия на фронте, недорогие дроны-перехватчики для борьбы с российскими беспилотниками и доступные ракеты с использованием искусственного интеллекта.

Украина предложила обменять свою «армию дронов» на ракеты для зенитного ракетного комплекса Patriot, сообщил бывший министр обороны страны Михаил Федоров, передает Financial Times.

Он выразил надежду на то, что такой обмен поможет Америке и Украине подготовиться к зимним условиям.

Федоров, который сейчас находится в США, также ищет финансирование для создания оборонно-технологического фонда. Отмечается, что этот фонд будет направлен не только на инвестиции в существующие украинские стартапы, но и на создание новых компаний, разрабатывающих критически важные технологии для страны.

Основные приоритеты Киева включают робототехнику для уменьшения человеческого присутствия на фронте, недорогие дроны-перехватчики для борьбы с российскими беспилотниками и доступные ракеты с использованием искусственного интеллекта.