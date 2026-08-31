Эксперт рассказала о судьбе маркетплейсов после атак БПЛА и новых оферт

Маркетолог Елена Градусова сообщила, что после атак беспилотников и изменений в условиях работы маркетплейсов, они продолжат действовать в России, но объемы продаж снизятся. По её словам, подобные ситуации уже происходили в США и Китае. Градусова отметила, что маркетплейсы не исчезнут из России, но продажи у них упадут. Например, Amazon увеличил свою долю на рынке, но число активных продавцов сократилось с 2,4 миллиона до 1,65 миллиона за последние четыре года. В Китае Alibaba, ранее доминировавшая на рынке, теперь контролирует около 40% из-за появления конкурентов.

Маркетолог Елена Градусова сообщила, что после атак беспилотников и изменений в условиях работы маркетплейсов, они продолжат действовать в России, но объемы продаж снизятся. Об этом пишет NEWS.ru.

По её словам, подобные ситуации уже происходили в США и Китае.

Градусова отметила, что маркетплейсы не исчезнут из России, но продажи у них упадут. Например, Amazon увеличил свою долю на рынке, но число активных продавцов сократилось с 2,4 миллиона до 1,65 миллиона за последние четыре года. В Китае Alibaba, ранее доминировавшая на рынке, теперь контролирует около 40% из-за появления конкурентов.

Она добавила, что будущее маркетплейсов будет похоже на развитие социальных сетей, с появлением новых платформ и служб доставки. При этом универсального заменителя не будет, и предпринимателям важно учитывать эффективность каждого канала продаж.