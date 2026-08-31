Доступность финансовых сервисов ВТБ в Рязанской области выросла в 2,5 раза

Об этом сообщает пресс-служба компании ВТБ. Управляющий ВТБ в Рязанской области Лариса Прокопова рассказала, что после завершения юридического присоединения Почта Банка в мае 2026 года жители региона получили расширенный доступ к банковским услугам. Количество точек обслуживания увеличилось в 2,5 раза, сеть банкоматов выросла на 40%. Прокопова отметила, что теперь финансовая инфраструктура банка охватывает не только крупные города, но и удаленные уголки Рязанской области.

Доступность финансовых сервисов ВТБ в Рязанской области выросла в 2,5 раза. Об этом сообщает пресс-служба компании ВТБ.

Управляющий ВТБ в Рязанской области Лариса Прокопова рассказала, что после завершения юридического присоединения Почта Банка в мае 2026 года жители региона получили расширенный доступ к банковским услугам. Количество точек обслуживания увеличилось в 2,5 раза, сеть банкоматов выросла на 40%. Прокопова отметила, что теперь финансовая инфраструктура банка охватывает не только крупные города, но и удаленные уголки Рязанской области.

Она подчеркнула. что помощь по банковским вопросам доступна в 13 собственных офисах ВТБ, в 18 отделениях Почты России, где работают штатные сотрудники банка. В области это еще 380 почтовых отделений, где повседневные финансовые операции проводят агенты банка.

Продукты и сервисы банка в регионе могут получить жители десяти городов и поселков городского типа: Рязани, Касимова, Сасова, Скопина, Ряжска, Новомичуринска, Михайлова, Шацка, Спас-Клепиков и Шилова. Сеть устройств самообслуживания в регионе достигла 110 банкоматов, также клиентам доступны терминалы на территории Почты России Рязанской области.

Число специалистов, предоставляющих услуги ВТБ, выросло в два раза. Сейчас в регионе работают 224 сотрудника банка в отделениях и 225 агентов на площадках Почты России.

«На протяжении двух лет мы поэтапно объединяли усилия с Почта Банком, чтобы жителям даже самых удаленных уголков области не приходилось специально ехать в город для решения финансовых вопросов. Теперь многие операции можно провести прямо в почтовом отделении рядом с домом. Нам важно обеспечить простой и понятный доступ к финансовым продуктам и сервисам — будь то личное обращение, мобильное приложение или помощь выездного специалиста», — рассказала Лариса Прокопова.