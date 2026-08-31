ЦБ РФ рассказал, какая ключевая ставка прогнозируется на 2027-2029 годы

Центральный банк России представил проект основных направлений денежно-кредитной политики на 2027-2029 годы. В документе, опубликованном 31 июля, сохранен макропрогноз, который был озвучен в июле, пишут «Известия». В проекте предложены три альтернативных сценария развития экономики: дезинфляционный, проинфляционный и рисковый. Согласно базовому сценарию, ключевая ставка в 2027 году составит от 12,5% до 10,5%, в 2028 году она снизится до 8-9%, а в 2029 году достигнет отметки 8,5-7,5%. Ожидается, что инфляция в ближайшие три года останется на уровне 4%. Центробанк планирует принять меры для достижения целевой инфляции после анализа экономических факторов.