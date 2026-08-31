ЦБ повысил курс доллара на 1 сентября

Банк России установил официальные курсы валют на вторник, 1 сентября. Все три основные иностранные валюты подорожали по сравнению с предыдущим значением. Доллар вырос на 0,7786 рубля и составил 86,37 рубля. Евро подорожал на 0,8 рубля — до 100,57 рубля. Курс юаня увеличился на 0,12 рубля и достиг 12,85 рубля.

Банк России установил официальные курсы валют на вторник, 1 сентября. Все три основные иностранные валюты подорожали по сравнению с предыдущим значением.

Доллар вырос на 0,7786 рубля и составил 86,37 рубля. Евро подорожал на 0,8 рубля — до 100,57 рубля. Курс юаня увеличился на 0,12 рубля и достиг 12,85 рубля.

Официальные курсы Банка России используются при расчетах по ряду финансовых инструментов, в том числе по замещающим облигациям и фьючерсам на доллар и евро.