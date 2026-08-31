Более 2 тысяч студентов зачислили в РГУ имени Есенина

Рязанский государственный университет имени С. А. Есенина завершил приемную кампанию 2026 года. Последние приказы о зачислении уже изданы, в студенческую семью университета вошли 2073 человека. Наиболее востребованными традиционно стали гуманитарные специальности. В тройку лидеров вошли русский язык и литература, логопедия и лингвистика. Самым популярным стал Институт психологии, педагогики и социальной работы.

Рязанский государственный университет имени С. А. Есенина завершил приемную кампанию 2026 года. Последние приказы о зачислении уже изданы, в студенческую семью университета вошли 2073 человека. Об этом сообщил ректор вуза Дмитрий Боков.

Он сообщил, что университет закрыл все бюджетные места по контрольным цифрам приема — как федеральные, так и региональные. Из 984 бюджетных мест 60 появились благодаря региональному гранту.

Дополнительные места открыли по трем новым направлениям:

физическая культура — профиль «Спортивная тренировка в избранном виде спорта»;

робототехника, цифровое проектирование и физика;

физическая культура и основы безопасности и защиты Родины.

Наиболее востребованными традиционно стали гуманитарные специальности. В тройку лидеров вошли русский язык и литература, логопедия и лингвистика. Самым популярным стал Институт психологии, педагогики и социальной работы.

Рекордный конкурс зафиксировали на направлении «Юриспруденция»: 610 заявлений на 15 бюджетных мест.