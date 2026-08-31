17-летний мигрант убил военнослужащую в Москве

Известно, что женщина шла вдоль пруда после встречи, когда на неё напал незнакомец. Услышав её крик, подросток выхватил нож и нанёс ей смертельное ранение в шею. Прохожие, ставшие свидетелями происшествия, вызвали скорую помощь, однако спасти москвичку не удалось. Отмечается, что у погибшей остались двое детей. Нападавшего задержали и заключили под стражу. По данным следствия, уроженец Таджикистана признал свою вину, но отказался объяснять мотивы своего поступка. Ранее он уже имел судимость за кражу. На судебном заседании присутствовал переводчик, так как обвиняемый не владеет русским языком.

В Москве 17-летний мигрант убил 46-летнюю военнослужащую Викторию, когда она возвращалась домой ночью. Об этом сообщили в соцсетях.

Известно, что женщина шла вдоль пруда после встречи, когда на неё напал незнакомец. Услышав её крик, подросток выхватил нож и нанёс ей смертельное ранение в шею.

Прохожие, ставшие свидетелями происшествия, вызвали скорую помощь, однако спасти москвичку не удалось. Отмечается, что у погибшей остались двое детей. Нападавшего задержали и заключили под стражу.

По данным следствия, уроженец Таджикистана признал свою вину, но отказался объяснять мотивы своего поступка. Ранее он уже имел судимость за кражу. На судебном заседании присутствовал переводчик, так как обвиняемый не владеет русским языком.