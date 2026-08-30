В Верхнем городском саду прошел семейный фестиваль «Голоса улиц»

Все гости мероприятия смогли принять участие в работе интерактивных тематических «домов», в числе которых кинозал, дом творчества, детская и спортивная площадки. Концепция проекта вдохновлена образом города как большого двора, где соседи знают друг друга и проводят время вместе. Рязанцы участвовали в выполнении нормативов ГТО, создавали браслеты из натуральных камней, отправляли открытки в другие города и зарабатывали монетки, которые потом можно обменять на призы.