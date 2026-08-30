В Рязанской области обсудили строительство нового предприятия

Стороны рассмотрели текущие результаты работы и перспективные задачи развития действующего завода битумных материалов, который уже является одним из крупнейших высокотехнологичных производств отрасли в России. В планах компании значится строительство в области еще одного производственного объекта, и в ходе беседы были оценены возможные варианты размещения новой площадки.

В Рязанской области прошла рабочая встреча, посвященная расширению промышленного присутствия компании «Газпромнефть» в регионе. Об этом в своих соцсетях сообщил вице-губернатор Артем Бранов.

Стороны рассмотрели текущие результаты работы и перспективные задачи развития действующего завода битумных материалов, который уже является одним из крупнейших высокотехнологичных производств отрасли в России.

В планах компании значится строительство в области еще одного производственного объекта, и в ходе беседы были оценены возможные варианты размещения новой площадки.

Фото — Telegram-канал Артема Бранова.