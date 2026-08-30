В Рязани прошел торжественный прием, посвященный 931-летию города

На церемонии вручили награды рязанцам, чьи имена связаны с наукой, архитектурой, здравоохранением, образованием, искусством, хозяйственной деятельностью и безопасностью. Государственные, правительственные и муниципальные награды получили мать-героиня Елена Александровна Лазарева, заслуженный артист Российской Федерации, главный дирижер оркестра Рязанского государственного академического русского народного хора имени Е. Попова Александр Петрович Орешкин, врач-уролог Областной клинической больницы Дмитрий Владимирович Карпов, ведущий мастер сцены Рязанского областного театра драмы Мария Вячеславовна Звонарева, инженер-конструктор ПАО завода «Красное знамя» Юрий Николаевич Архипенко, член Рязанского комитета семей Михаил Борисович Суховский, председатель правления ассоциации органов территориального общественного самоуправления Рязанской области Светлана Викторовна Аржинова и начальник службы измерений МУП РМПТС Андрей Валерьевич Сорвилов.

29 августа в Рязанском театре юного зрителя состоялся торжественный прием «Рязани — 931». Мероприятие началось с прохода почетных гостей по красной дорожке.

В торжествах участвовали первый заместитель председателя Правительства Рязанской области Денис Боков, первый заместитель председателя Рязанской областной думы Александр Шевырев, глава муниципального образования Татьяна Панфилова, глава администрации Рязани Борис Ясинский. Среди гостей были представители Москвы, Липецка, Пскова, Херсонской области, Новороссийска, Тулы, Ярославля, Элисты, а также экипажа подводной лодки «Князь Олег».

На церемонии вручили награды рязанцам, чьи имена связаны с наукой, архитектурой, здравоохранением, образованием, искусством, хозяйственной деятельностью и безопасностью.

Государственные, правительственные и муниципальные награды получили мать-героиня Елена Лазарева, заслуженный артист Российской Федерации, главный дирижер оркестра Рязанского государственного академического русского народного хора имени Е. Попова Александр Орешкин, врач-уролог Областной клинической больницы Дмитрий Карпов, ведущий мастер сцены Рязанского областного театра драмы Мария Звонарева, инженер-конструктор ПАО завода «Красное знамя» Юрий Архипенко, член Рязанского комитета семей Михаил Суховский, председатель правления ассоциации органов территориального общественного самоуправления Рязанской области Светлана Аржинова, начальник службы измерений МУП РМПТС Андрей Сорвилов.

От Рязанской епархии медалями отмечены Наталья Куреева и Наталья Барышова.

Звание «Почетный гражданин города Рязани» присвоено члену Союза архитекторов России Владимиру Крымскому за вклад в архитектурное развитие города и заслуженному мастеру спорта, заслуженному тренеру России Александру Белоглазову за достижения в спортивной сфере, развитие парашютного спорта.

Для гостей выступили Рязанский государственный академический русский народный хор имени Е. Попова, Рязанский театр балета, театр танца «Огни», а также были показаны отрывки из спектаклей в рамках проекта «Театральный поезд». Праздник завершился вокально-хореографическими композициями «Рязань моя, краса моя» и «Рязань, столица ВДВ».