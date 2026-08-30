В Рязани произошло ДТП, участники аварии скрылись с места

Как отметили в посте со ссылкой на очевидцев аварии, участники были на автомобиле без государственных номеров. Официальной информации не поступало. О пострадавших не сообщается.

В Рязани произошло ДТП, участники аварии скрылись с места. Об этом сообщили в соцсетях 29 августа.

Как отметили в посте со ссылкой на очевидцев аварии, участники были на автомобиле без государственных номеров.

Официальной информации не поступало. О пострадавших не сообщается.