В Рязани на гастрофестивале бесплатно раздали 3 тысячи порций картошки

В фестивале приняли участие 20 рязанских ремесленников, представивших свою продукцию. Гостям были доступны предложения от 5 фуд-траков и 6 предприятий общественного питания. Особое внимание посетителей привлекло угощение от ведущих шеф-поваров Рязани: на большой сковороде было приготовлено и роздано 3 тысячи порций картошки с грибами и сметаной. Для гостей организовали мастер-классы, на которых участники могли освоить приемы приготовления пасты, познакомиться с искусством карвинга, попробовать роспись картин пряностями, а также принять участие в росписи пряников и других творческих активностях.

На праздновании Дня города на Лыбедском бульваре прошел гастрофестиваль. Об этом написали в мэрии.

В фестивале приняли участие 20 рязанских ремесленников, представивших свою продукцию. Гостям были доступны предложения от 5 фуд-траков и 6 предприятий общественного питания. Особое внимание посетителей привлекло угощение от ведущих шеф-поваров Рязани: на большой сковороде было приготовлено и роздано 3 тысячи порций картошки с грибами и сметаной.

Для гостей организовали мастер-классы, на которых участники могли освоить приемы приготовления пасты, познакомиться с искусством карвинга, попробовать роспись картин пряностями, а также принять участие в росписи пряников и других творческих активностях.