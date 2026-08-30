В Рязани два подростка украли сумку из пункта выдачи заказов

На кадрах видно, как один из посетителей долго и внимательно осматривал товары. Воспользовавшись моментом, когда сотрудник ПВЗ отошел на склад, оба мальчика схватили оставленную без присмотра сумку и стремительно убежали из помещения. Точная сумма ущерба и содержимое похищенного уточняются. Официальной информации не поступало.