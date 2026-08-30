В РГРТУ зачислили 1836 студентов по итогам приемной кампании

На программы бакалавриата и специалитета поступили 1454 студента. По факультетам цифры распределились следующим образом: на факультет радиотехники и телекоммуникаций зачислили 259 человек, на факультет электроники — 311 человек, на факультет автоматики и информационных технологий в управлении — 292 человека, на факультет вычислительной техники — 391 человек, на инженерно-экономический факультет — 201 человек.

В РГРТУ зачислили 1836 студентов по итогам приемной кампании 2026 года. Об этом сообщили в соцсетях университета.

На программы бакалавриата и специалитета поступили 1454 студента. По факультетам цифры распределились следующим образом: на факультет радиотехники и телекоммуникаций зачислили 259 человек, на факультет электроники — 311 человек, на факультет автоматики и информационных технологий в управлении — 292 человека, на факультет вычислительной техники — 391 человек, на инженерно-экономический факультет — 201 человек.

Еще 382 человека зачислили в магистратуру. Из них 30 человек поступили на факультет радиотехники и телекоммуникаций, 58 человек — на факультет электроники, 47 человек — на факультет автоматики и информационных технологий в управлении, 144 человека — на факультет вычислительной техники, 103 человека — на инженерно-экономический факультет.

Самый большой набор в этом году прошел на факультете вычислительной техники, где будут обучаться 535 новых студентов на всех уровнях и формах обучения. В университете отметили, что эти цифры прежде всего означают, что 1836 человек выбрали РГРТУ местом, где будут получать образование и строить свое профессиональное будущее, и поблагодарили каждого за доверие.