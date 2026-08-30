В последний день лета в Рязанской области пройдет небольшой дождь

31 августа в понедельник прогнозируется переменная облачность. Местами в регионе пройдет небольшой дождь. Ветер будет юго-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха по области ночью опустится до +9…+14°С, днем воздух прогреется до +20…+25°С.