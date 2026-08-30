В Нижнем городском саду прошел детский день города «Азбука Рязани»

Участники мероприятия смогли посетить 22 тематические интерактивные площадки, посвященные определенному аспекту истории, культуры, природы и повседневной жизни Рязани. Дети пробовали свои силы в артистическом мастерстве, знакомились с рязанскими рецептами и фольклором, пробовали себя во флористике, мастерили монету, отвечали на вопросы познавательных викторин. Им рассказывали о безопасном поведении в разных ситуациях, учили сортировать различные материалы и предлагали сыграть в игры.

29 августа в Нижнем городском саду прошел детский день города «Азбука Рязани». Об этом сообщили в горадминистрации.

Участники мероприятия смогли посетить 22 тематические интерактивные площадки, посвященные определенному аспекту истории, культуры, природы и повседневной жизни Рязани.

Дети пробовали свои силы в артистическом мастерстве, знакомились с рязанскими рецептами и фольклором, пробовали себя во флористике, мастерили монету, отвечали на вопросы познавательных викторин. Им рассказывали о безопасном поведении в разных ситуациях, учили сортировать различные материалы и предлагали сыграть в игры.

В рамках мероприятия наградили преподавателей и воспитанников детских школ искусств, активно участвовавших в конкурсе «Моя любимая Рязань», работы победителей разместили на стендах на улице Почтовой. Особенно отметили победителей конкурса «Народный шеврон».