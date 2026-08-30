В День города в Лесопарке прошел фестиваль спорта и творчества «Пульс города»

Спортивная часть программы задала ритм всему дню. Гости начали день с энергичной зарядки вместе с чемпионом. Любители бега испытали свои силы в оздоровительном забеге, а поклонники зажигательных ритмов окунулись в атмосферу танца на фитнес-тренировке в стиле зумба. Не менее насыщенной оказалась и творческая программа. Сцена стала площадкой для выступлений творческих коллективов. Особый восторг у юных гостей вызвала пенная вечеринка, море брызг и веселья никого не оставило равнодушным. Кроме того, для посетителей организовали различные мастер-классы.

В День города в Лесопарке прошел фестиваль «Пульс города». Событие стало праздником для горожан, поскольку оно гармонично объединило динамичные спортивные активности, яркие творческие номера и веселые развлечения для всей семьи, сообщили в мэрии.

Спортивная часть программы задала ритм всему дню. Гости начали день с энергичной зарядки вместе с чемпионом. Любители бега испытали свои силы в оздоровительном забеге, а поклонники зажигательных ритмов окунулись в атмосферу танца на фитнес-тренировке в стиле зумба.

Не менее насыщенной оказалась и творческая программа. Сцена стала площадкой для выступлений творческих коллективов. Особый восторг у юных гостей вызвала пенная вечеринка, море брызг и веселья никого не оставило равнодушным. Кроме того, для посетителей организовали различные мастер-классы.