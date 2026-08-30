В 11 регионах России стартует эксперимент по передвижным аптекам

Эксперимент продлится три года, до 1 сентября 2029 года. Маршруты и графики поездок будут утверждать местные власти, заранее оповещая жителей о времени прибытия автоаптеки. В таких мобильных пунктах можно будет приобрести как безрецептурные, так и рецептурные препараты. При этом запрещена продажа наркотических и психотропных средств, иммунобиологических препаратов, спиртосодержащих лекарств с долей спирта 25 процентов и выше, а также медикаментов, требующих хранения при температуре ниже +15 градусов.

С 1 сентября эксперимент по работе передвижных аптек стартует в 11 регионах России. Об этом сообщили в Российский газете.

В перечень вошли Архангельская, Волгоградская, Нижегородская и Тюменская области, Красноярский и Краснодарский края, Ставропольский край, Республики Кабардино-Балкария, Бурятия и Калмыкия, а также Донецкая Народная Республика.

Эксперимент продлится три года, до 1 сентября 2029 года. Маршруты и графики поездок будут утверждать местные власти, заранее оповещая жителей о времени прибытия автоаптеки. В таких мобильных пунктах можно будет приобрести как безрецептурные, так и рецептурные препараты. При этом запрещена продажа наркотических и психотропных средств, иммунобиологических препаратов, спиртосодержащих лекарств с долей спирта 25 процентов и выше, а также медикаментов, требующих хранения при температуре ниже +15 градусов.