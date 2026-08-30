Следствие раскрыло «Рязанца», который с сообщниками обманывал бойцов СВО

По версии следствия, Алексей Кабочкин, известный как Рязанец, и Игорь Бардин решили в 2018 году создать преступное сообщество для совершения имущественных преступлений. В него входило более 40 человек: попрошайки, зазывалы, таксисты, силовой блок и коррумпированные полицейские. Они действовали под прикрытием ООО «Вега». С начала 2022 года злоумышленники переключили внимание на участников специальной военной операции, которые не торговались и быстро соглашались на услуги. Кабочкину вменили создание преступного сообщества, грабеж, разбой, кражу, мошенничество, вымогательство, превышение должностных полномочий и служебный подлог по 57 эпизодам. Следствие считает, что он обеспечивал сообщников парковочными картами, разрабатывал меры конспирации и распределял доходы. Попрошайки выманивали у военнослужащих десятки тысяч рублей, зазывалы направляли пассажиров к нужным таксистам, а те обманывали со стоимостью проезда, иногда до 100 тысяч рублей за короткий маршрут. При обращении в полицию коррумпированные сотрудники блокировали возбуждение дел, хотя деньги военным часто возвращали.

Следственный комитет России подготовил для отправки в Генеральную прокуратуру уголовное дело Алексея Кабочкина, известного как Рязанец. Как отметили в «Коммерсантъ», следствие считало его одним из лидеров лобненской группировки и создателем организованного преступного сообщества, которое занималось хищением средств пассажиров, включая участников СВО, в аэропорту Шереметьево.

По версии следствия, Кабочкин и Игорь Бардин решили в 2018 году создать преступное сообщество для совершения имущественных преступлений. В него входило более 40 человек: попрошайки, зазывалы, таксисты, силовой блок и коррумпированные полицейские. Они действовали под прикрытием ООО «Вега». С начала 2022 года злоумышленники переключили внимание на участников специальной военной операции, которые не торговались и быстро соглашались на услуги.

Кабочкину вменили создание преступного сообщества, грабеж, разбой, кражу, мошенничество, вымогательство, превышение должностных полномочий и служебный подлог по 57 эпизодам. Следствие считает, что он обеспечивал сообщников парковочными картами, разрабатывал меры конспирации и распределял доходы. Попрошайки выманивали у военнослужащих десятки тысяч рублей, зазывалы направляли пассажиров к нужным таксистам, а те обманывали со стоимостью проезда, иногда до 100 тысяч рублей за короткий маршрут. При обращении в полицию коррумпированные сотрудники блокировали возбуждение дел, хотя деньги военным часто возвращали.

На протяжении следствия Рязанец отвергал претензии, но на стадии ознакомления с делом признал вину. На это могли повлиять приговоры от 10 до 17 лет колонии четырем таксистам и добровольная сдача Игоря Бардина, написали в «Коммерсанте». При этом досудебное соглашение он заключать не стал.

По версии следствия, попрошайки составляли структурное подразделение под руководством Дмитрия Боглаева и Руслана Хусенова, а деньги поступали в «общак», который делил Кабочкин. Сам Рязанец утверждал, что попрошайки в сообщество не входили, а указанные лица лишь брали с них аренду по 5 тысяч рублей в день. Если кто-то отказывался платить, его выгоняли, иногда с применением физической силы.

Фото — Суды общей юрисдикции города Москвы.