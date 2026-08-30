Рязанку задержали за мошенничество с «чернобыльскими» выплатами

Полицейские обнаружили, что в ноябре 2024 года 55-летняя жительница Михайловского районе оформила фиктивную регистрацию в одном из населенных пунктов, входящего в зону, которая позволила ей получить «чернобыльские выплаты». При этом женщина проживала В Михайлове. Как написали в полиции, злоумышленница незаконно получила выплаты в 18 тысяч 214 рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат». Женщина может получить штраф до 120 тысяч рублей, ограничение свободы до двух лет, либо наказание в виде принудительных работ.

Рязанку задержали за мошенничество с «чернобыльскими» выплатами. Об этом сообщили в региональной полиции.

Полицейские обнаружили, что в ноябре 2024 года 55-летняя жительница Михайловского районе оформила фиктивную регистрацию в одном из населенных пунктов, входящего в зону, которая позволила ей получить «чернобыльские выплаты». При этом женщина проживала В Михайлове.

Как написали в полиции, злоумышленница незаконно получила выплаты в 18 тысяч 214 рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат». Женщина может получить штраф до 120 тысяч рублей, ограничение свободы до двух лет, либо наказание в виде принудительных работ.