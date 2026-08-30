Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 30
23°
Пнд, 31
25°
Втр, 01
28°
ЦБ USD 85.6 -0.35 29/08
ЦБ EUR 99.68 -0.62 29/08
Нал. USD 86.85 / 86.69 30/08 07:00
Нал. EUR 100.95 / 101.90 30/08 07:00
Новости
Итоги года New
Публикации
В Рязани провалился первый день продажи топлива по номерам
28 августа корреспондент РЗН.инфо посетила несколько ря...
28 августа 2026 19:15
14 427
Ночь премьер гибридных инноваций: ESTEO представил новые модели
25 августа премиальный автомобильный бренд ESTEO провел...
27 августа 17:31
826
Репортаж о бойцах мобильных огневых групп в Рязани
Корреспондент РЗН.инфо побывала в расположении одного и...
26 августа 12:33
2 239
Во сколько обойдутся школьные сборы в 2026 году
В 2026 году за парты в рязанских школах впервые сядут б...
25 августа 15:35
1 156
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Рязанку задержали за мошенничество с «чернобыльскими» выплатами
Полицейские обнаружили, что в ноябре 2024 года 55-летняя жительница Михайловского районе оформила фиктивную регистрацию в одном из населенных пунктов, входящего в зону, которая позволила ей получить «чернобыльские выплаты». При этом женщина проживала В Михайлове. Как написали в полиции, злоумышленница незаконно получила выплаты в 18 тысяч 214 рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат». Женщина может получить штраф до 120 тысяч рублей, ограничение свободы до двух лет, либо наказание в виде принудительных работ.

Рязанку задержали за мошенничество с «чернобыльскими» выплатами. Об этом сообщили в региональной полиции.

Полицейские обнаружили, что в ноябре 2024 года 55-летняя жительница Михайловского районе оформила фиктивную регистрацию в одном из населенных пунктов, входящего в зону, которая позволила ей получить «чернобыльские выплаты». При этом женщина проживала В Михайлове.

Как написали в полиции, злоумышленница незаконно получила выплаты в 18 тысяч 214 рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат». Женщина может получить штраф до 120 тысяч рублей, ограничение свободы до двух лет, либо наказание в виде принудительных работ.