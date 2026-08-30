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Рязанец в одиночку отремонтировал памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны
Деньги на реконструкцию собрали местные жители. Всего получилось собрать 40 тысяч рублей. Мужчина — камнетес-гранитчик. «Ремонт потребовал усилий, скульптуру солдата пришлось зачищать машинкой, на ней было несколько слоев старой краски, которая облупилась, потом шпаклевать ее и красить. Скажу, что память — это святое слово для народа, у которого война унесла 27 миллионов жизней. Мы не должны быть Иванами не помнящими родства. А так, если честно, за державу обидно», — поделился Алексей.

Рязанец Алексей Гуськов из села Озерки Сараевского района в одиночку отремонтировал памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщили на сайте ИД «Пресса».

Деньги на реконструкцию собрали местные жители. Всего получилось собрать 40 тысяч рублей.

Мужчина — камнетес-гранитчик.

«Ремонт потребовал усилий, скульптуру солдата пришлось зачищать машинкой, на ней было несколько слоев старой краски, которая облупилась, потом шпаклевать ее и красить. Скажу, что память — это святое слово для народа, у которого война унесла 27 миллионов жизней. Мы не должны быть Иванами не помнящими родства. А так, если честно, за державу обидно», — поделился Алексей.