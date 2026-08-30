Рязанец едва не наступил на ядовитую черную гадюку в Солотче

Судя по внешнему виду, змея недавно поела и кого-то активно переваривала. Отметим, укусы гадюк представляют опасность для человека. В тяжелых случаях после укуса возможны выраженный отек, слабость, тошнота, падение давления и серьезная интоксикация организма.