Рязанец едва не наступил на ядовитую черную гадюку в Солотче
Судя по внешнему виду, змея недавно поела и кого-то активно переваривала. Отметим, укусы гадюк представляют опасность для человека. В тяжелых случаях после укуса возможны выраженный отек, слабость, тошнота, падение давления и серьезная интоксикация организма.
В Солотче местный житель едва не наступил на ядовитую черную гадюку. Кадрами с места событий в соцсетях поделились рязанцы, гулявшие возле леса.
Судя по внешнему виду, змея недавно поела и кого-то активно переваривала.
Отметим, укусы гадюк представляют опасность для человека. В тяжелых случаях после укуса возможны выраженный отек, слабость, тошнота, падение давления и серьезная интоксикация организма.