Рязанцам напомнили о правилах выбора школьной обуви

Специалисты ведомства подчеркнули, что размер обуви должен строго соответствовать ноге, и приобретать модели «на вырост» не рекомендуется. Каблук должен быть широким и иметь высоту от полутора до двух сантиметров. Предпочтение следует отдавать натуральным материалам, таким как кожа или текстиль, полностью исключая резину, лакированные поверхности и синтетику. Кроме того, у новой пары не должно быть резкого химического запаха.

Управление Роспотребнадзора по Рязанской области напомнило родителям о ключевых правилах выбора школьной обуви, соблюдение которых поможет сохранить здоровье стопы ребенка в новом учебном году.

Специалисты ведомства подчеркнули, что размер обуви должен строго соответствовать ноге, и приобретать модели «на вырост» не рекомендуется. Каблук должен быть широким и иметь высоту от полутора до двух сантиметров. Предпочтение следует отдавать натуральным материалам, таким как кожа или текстиль, полностью исключая резину, лакированные поверхности и синтетику. Кроме того, у новой пары не должно быть резкого химического запаха.

Для детей в возрасте до трех лет пятка должна быть закрытой, у школьника от трех до семи лет она обязательно фиксируется. Вся обувь должна иметь маркировку на русском языке и цифровой код Data Matrix, который можно проверить через приложение «Честный знак». Продавец по первому требованию обязан предоставить документы, подтверждающие безопасность продукции в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза.

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