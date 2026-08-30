Российское ПВО сбило почти 500 вражеских беспилотников прошедшей ночью
Отмечается, что в течение прошедшей ночи с 29 на 30 августа дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 494 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. БПЛА сбивали над территориями Ленинградской, Брянской, Белгородской, Калужской, Курской, Тверской, Смоленской, Орловской, Псковской, Тульской, Новгородской, Ростовской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.
Российское ПВО сбило почти 500 вражеских беспилотников прошедшей ночью. Об этом сообщили в Минобороны.
Отмечается, что в течение прошедшей ночи с 29 на 30 августа дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 494 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
БПЛА сбивали над территориями Ленинградской, Брянской, Белгородской, Калужской, Курской, Тверской, Смоленской, Орловской, Псковской, Тульской, Новгородской, Ростовской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.