Российское ПВО сбило почти 500 вражеских беспилотников прошедшей ночью

Отмечается, что в течение прошедшей ночи с 29 на 30 августа дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 494 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. БПЛА сбивали над территориями Ленинградской, Брянской, Белгородской, Калужской, Курской, Тверской, Смоленской, Орловской, Псковской, Тульской, Новгородской, Ростовской областей, Краснодарского края, Московского региона, Республики Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.