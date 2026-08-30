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Днем 30 августа в России сбили 54 БПЛА
Отмечается, что в период с 8.00 до 20.00, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 54 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

Днем 30 августа в России сбили 54 БПЛА. Об этом сообщили в МО РФ.

Отмечается, что в период с 8.00 до 20.00, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 54 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря.