Днем 30 августа в России сбили 54 БПЛА

Отмечается, что в период с 8.00 до 20.00, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 54 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ростовской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря.