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Депутат Госдумы заявил, что надо отучать россиян от использования VPN
Депутат подчеркнул, что злоупотребление этими сервисами может завести пользователей в те уголки интернета, от опасности которых государство всеми своими ресурсами пытается их оградить. По его словам, это является основной задачей на текущий момент. При этом сам парламентарий отметил, что лично не использует VPN-сервисы.

30 августа глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский заявил, что постоянное использование VPN-сервисов небезопасно. По его словам, необходимо отучать людей, особенно молодежь, от злоупотребления такими приложениями, передали в ТАСС.

Депутат подчеркнул, что злоупотребление этими сервисами может завести пользователей в те уголки интернета, от опасности которых государство всеми своими ресурсами пытается их оградить. По его словам, это является основной задачей на текущий момент. При этом сам парламентарий отметил, что лично не использует VPN-сервисы.