29 августа на Лыбедском бульваре в Рязани прошел фестиваль уличного спорта

Горожане и гости областного центра познакомились с разными видами спорта, от художественной гимнастики и хоккея до спортивного метания ножа и тяжелой атлетики. Фитнес клубы провели бесплатные тренировки по зумбе, стретчингу, степу и функциональной подготовке. Любители современных направлений приняли участие в турнире по фиджитал спорту, а поклонники настольных игр сражались в ростовые шахматы, го, нарды и маджонг.

29 августа на Лыбедском бульваре в Рязани прошел фестиваль уличного спорта. Об этом сообщили в гороадминистрации.

Горожане и гости областного центра познакомились с разными видами спорта, от художественной гимнастики и хоккея до спортивного метания ножа и тяжелой атлетики.

Фитнес клубы провели бесплатные тренировки по зумбе, стретчингу, степу и функциональной подготовке. Любители современных направлений приняли участие в турнире по фиджитал спорту, а поклонники настольных игр сражались в ростовые шахматы, го, нарды и маджонг.

У всех желающих была возможность зарегистрироваться и выполнить нормативы комплекса «Готов к труду и обороне».