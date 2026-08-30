29 августа на Лыбедском бульваре в Рязани прошел фестиваль уличного спорта
Горожане и гости областного центра познакомились с разными видами спорта, от художественной гимнастики и хоккея до спортивного метания ножа и тяжелой атлетики. Фитнес клубы провели бесплатные тренировки по зумбе, стретчингу, степу и функциональной подготовке. Любители современных направлений приняли участие в турнире по фиджитал спорту, а поклонники настольных игр сражались в ростовые шахматы, го, нарды и маджонг.
29 августа на Лыбедском бульваре в Рязани прошел фестиваль уличного спорта. Об этом сообщили в гороадминистрации.
Горожане и гости областного центра познакомились с разными видами спорта, от художественной гимнастики и хоккея до спортивного метания ножа и тяжелой атлетики.
Фитнес клубы провели бесплатные тренировки по зумбе, стретчингу, степу и функциональной подготовке. Любители современных направлений приняли участие в турнире по фиджитал спорту, а поклонники настольных игр сражались в ростовые шахматы, го, нарды и маджонг.
У всех желающих была возможность зарегистрироваться и выполнить нормативы комплекса «Готов к труду и обороне».