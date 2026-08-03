За неделю рязанские врачи помогли более чем трем тысячам пациентов

За прошедшую неделю с 27 июля по 2 августа диспетчерская служба областной станции скорой помощи приняла 3067 вызовов. Об этом пишет минздрав Рязанской области. Отмечается, что из них 754 вызова были экстренными, в то время как 2313 — относились к категории неотложных, когда помощь медиков необходима, но угрозы жизни нет. В сообщении прописали, что приоритет в работе службы отдали экстренным вызовам. Все пациенты, нуждающиеся в неотложной помощи, получили ее в полном объеме и были доставлены в стационары медучреждений, где их передали дежурным врачам.

За прошедшую неделю с 27 июля по 2 августа диспетчерская служба областной станции скорой помощи приняла 3067 вызовов. Об этом пишет минздрав Рязанской области.

Отмечается, что из них 754 вызова были экстренными, в то время как 2313 — относились к категории неотложных, когда помощь медиков необходима, но угрозы жизни нет.

В сообщении прописали, что приоритет в работе службы отдали экстренным вызовам. Все пациенты, нуждающиеся в неотложной помощи, получили ее в полном объеме и были доставлены в стационары медучреждений, где их передали дежурным врачам.