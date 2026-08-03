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В России обновлен перечень книг с упоминанием наркотиков
В перечень вошли: «Заводной апельсин» Энтони Берджесса; «Доктор Сон», «Ночные кошмары и фантастические видения» Стивена Кинга; «Зов Ктулху» Говарда Лавкрафта; «Удушье», «Рождение звука» Чака Паланика; «Виктор Цой. Жизнь и «Кино» Виталия Калгина; «Аполло» Виктора Пелевина. Напомним, с 1 марта 2026 года в России вступили в силу поправки в федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах», которые обязывают маркировать книги, содержащие упоминания наркотиков.

Обновлен перечень книг, содержащих упоминания наркотических средств и подлежащих маркировке. Об этом 3 августа сообщило ТАСС со ссылкой на Российский книжный союз.

В перечень вошли:

  • «Заводной апельсин» Энтони Берджесса;
  • «Доктор Сон», «Ночные кошмары и фантастические видения» Стивена Кинга;
  • «Зов Ктулху» Говарда Лавкрафта;
  • «Удушье», «Рождение звука» Чака Паланика;
  • «Виктор Цой. Жизнь и «Кино» Виталия Калгина;
  • «Аполло» Виктора Пелевина.

Напомним, с 1 марта 2026 года в России вступили в силу поправки в федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах», которые обязывают маркировать книги, содержащие упоминания наркотиков. Под действие закона не попадают произведения, опубликованные после 1 августа 1990 года, если упоминание запрещенных веществ является «оправданной жанром неотъемлемой частью художественного замысла».

За нарушение предусмотрена административная и уголовная ответственность — вплоть до двух лет лишения свободы.

Редакция РЗН. Инфо разобралась в поправках в закон и проверила, какая обстановка в рязанском книжном магазине.