В России обновлен перечень книг с упоминанием наркотиков

Обновлен перечень книг, содержащих упоминания наркотических средств и подлежащих маркировке. Об этом 3 августа сообщило ТАСС со ссылкой на Российский книжный союз.
В перечень вошли:
- «Заводной апельсин» Энтони Берджесса;
- «Доктор Сон», «Ночные кошмары и фантастические видения» Стивена Кинга;
- «Зов Ктулху» Говарда Лавкрафта;
- «Удушье», «Рождение звука» Чака Паланика;
- «Виктор Цой. Жизнь и «Кино» Виталия Калгина;
- «Аполло» Виктора Пелевина.
Напомним, с 1 марта 2026 года в России вступили в силу поправки в федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах», которые обязывают маркировать книги, содержащие упоминания наркотиков. Под действие закона не попадают произведения, опубликованные после 1 августа 1990 года, если упоминание запрещенных веществ является «оправданной жанром неотъемлемой частью художественного замысла».
За нарушение предусмотрена административная и уголовная ответственность — вплоть до двух лет лишения свободы.
Редакция РЗН. Инфо разобралась в поправках в закон и проверила, какая обстановка в рязанском книжном магазине.