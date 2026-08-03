В Москве юноша выпал из окна 12-го этажа

Об этом сообщили в соцсетях. Отмечается, что недавно он расстался с девушкой и сильно переживал. До инцидента мужчина употреблял алкоголь в своей квартире. Момент падения заметил очевидец, заходивший в подъезд.