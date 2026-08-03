В июне рязанцы потратили на покупку книг почти 10 миллионов рублей

Отмечается, что рязанцы в первый месяц лета потратили на покупку книг 9,9 млн рублей, что на 65% больше, чем в июне 2025-го, и в 2,4 раза превышает показатель мая 2026-го. Кроме того, рязанцы стали активнее покупать фотоаппаратуру и фототовары. В июне продажи выросли на 38% относительно июня 2025. «Тренд года — возврат к цифровым „мыльницам“, популярным 20 лет назад, особенно среди зумеров… Ведь особую атмосферу снимков обеспечивает не смартфоны, а цифровые аппараты. Таких товаров за месяц куплено на 1,4 млн рублей», — говорится в сообщении.

В июне рязанцы потратили на покупку книг почти 10 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Рязаньстата.

Отмечается, что рязанцы в первый месяц лета потратили на покупку книг 9,9 млн рублей, что на 65% больше, чем в июне 2025-го, и в 2,4 раза превышает показатель мая 2026-го.

Кроме того, рязанцы стали активнее покупать фотоаппаратуру и фототовары. В июне продажи выросли на 38% относительно июня 2025.

«Тренд года — возврат к цифровым „мыльницам“, популярным 20 лет назад, особенно среди зумеров… Ведь особую атмосферу снимков обеспечивает не смартфоны, а цифровые аппараты. Таких товаров за месяц куплено на 1,4 млн рублей», — говорится в сообщении.