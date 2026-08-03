В Геленджике при атаке БПЛА погибли шесть человек

Об этом сообщили в соцсетях. Отмечается, что среди жертв три ребенка, пострадали всего 40 отдыхавших на пляже. «Атака велась на гражданскую инфраструктуру», — говорится в сообщении. По словам местных жителей, перед появлением дронов сирены не звучали.

В Геленджике при атаке БПЛА погибли шесть человек. Об этом сообщили в соцсетях.

Отмечается, что среди жертв три ребенка, пострадали всего 40 отдыхавших на пляже.

«Атака велась на гражданскую инфраструктуру», — говорится в сообщении.

По словам местных жителей, перед появлением дронов сирены не звучали.