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Россияне потратят в среднем 19 тысяч рублей на подготовку детей к школе
Российские семьи в среднем планируют потратить около 19 тысяч рублей на подготовку детей к новому учебному году. Самыми крупными статьями расходов стали канцелярские товары — их покупают 68% родителей. Также семьи тратятся на обувь (60%) и школьную форму (57%). Спортивную форму приобретают 51% опрошенных, новый рюкзак или портфель — 49%. Около 45% родителей используют или планируют использовать подержанные вещи для подготовки к школе. Каждый третий (30%) уже покупал с рук рюкзаки, учебники, одежду или обувь.

Российские семьи в среднем планируют потратить около 19 тысяч рублей на подготовку детей к новому учебному году. При этом почти половина родителей уже покупает или рассматривает вещи для школьников на вторичном рынке. Такие данные показало исследование «Авито», пишет «Газета.Ru».

Самыми крупными статьями расходов стали канцелярские товары — их покупают 68% родителей. Также семьи тратятся на обувь (60%) и школьную форму (57%). Спортивную форму приобретают 51% опрошенных, новый рюкзак или портфель — 49%.

Около 45% родителей используют или планируют использовать подержанные вещи для подготовки к школе. Каждый третий (30%) уже покупал с рук рюкзаки, учебники, одежду или обувь.

При этом дополнительные расходы возникают у большинства семей. 41% родителей сталкиваются с ситуацией, когда ребенок неожиданно вырастает из купленных вещей. Еще 38% приходится докупать дополнительные принадлежности, а 22% отмечают, что дети выбирают более дорогие варианты — например, брендовую одежду или модные рюкзаки.

Главной сложностью при подготовке к школе 42% родителей назвали необходимость уложиться в бюджет. Столько же опрошенных испытывают трудности с поиском качественных вещей по доступной цене. Еще 35% сталкиваются с проблемами при выборе одежды и обуви нужного размера.