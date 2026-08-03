Росавиация впервые выдала сертификат на коммерческие перевозки на аэростате

Документ дает право вести коммерческую деятельность в сфере воздушных перевозок с использованием легкого воздухоплавательного судна. Первый сертификат получило ООО «Электрик технолоджи», работающее под брендом «Открытое небо». Также сертифицирован еще один аэростат, который готовится к включению в сертификат эксплуатанта для выполнения полетов над Республикой Алтай.