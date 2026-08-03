Минтруд подтвердил сохранение семейной выплаты при смене работы

Уточняется, если в 2025 году работник трудился в другой компании, это не станет препятствием для оформления выплаты. Заявление можно подать даже в том случае, если на момент обращения человек еще не нашел новую работу. Основным условием для получения выплаты остается наличие официального дохода от трудовой деятельности, с которого уплачивался НДФЛ. Размер выплаты будет определяться путем перерасчета по ставке 6% от уплаченного подоходного налога за предыдущий год. Социальный фонд перечислит родителям единовременный платеж, учитывающий разницу. Новую семейную выплату смогут получить работающие родители, имеющие 2+ детей, если среднедушевой доход семьи не превышает полутора прожиточных минимумов на человека и имущество соответствует установленным критериям.

Министерство труда России подтвердило, что право на ежегодную семейную выплату сохраняется даже после смены работы. В сообщении в соцсетях ведомства указано, что если в 2025 году работник трудился в другой компании, это не станет препятствием для оформления выплаты.

Отмечается, что заявление можно подать даже в том случае, если на момент обращения человек еще не нашел новую работу. Основным условием для получения выплаты остается наличие официального дохода от трудовой деятельности, с которого уплачивался налог на доходы физических лиц (НДФЛ).

Размер выплаты будет определяться путем перерасчета по ставке 6% от уплаченного подоходного налога за предыдущий год. Социальный фонд перечислит родителям единовременный платеж, учитывающий разницу. Новую семейную выплату смогут получить работающие родители, имеющие двоих и более детей, если среднедушевой доход семьи не превышает полутора прожиточных минимумов на человека и имущество соответствует установленным критериям.