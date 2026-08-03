Дрон ВСУ ударил по автобусу с рабочими в Запорожской области, внутри находилось более 50 человек

БПЛА атаковал транспорт у Малой Белозерки, когда сотрудники железорудного комбината возвращались домой после смены. Один человек погиб, 12 пострадавших госпитализированы, двое из них находятся в реанимации в критическом состоянии. Губернатор Евгений Балицкий назвал налёт на гражданскую машину целенаправленным. Семье погибшего и раненым пообещали помощь.

Дрон ВСУ ударил по автобусу с рабочими в Запорожской области, внутри находилось более 50 человек. Об этом сообщается в соцсетях.

БПЛА атаковал транспорт у Малой Белозерки, когда сотрудники железорудного комбината возвращались домой после смены. Один человек погиб, 12 пострадавших госпитализированы, двое из них находятся в реанимации в критическом состоянии.

Губернатор Евгений Балицкий назвал налёт на гражданскую машину целенаправленным. Семье погибшего и раненым пообещали помощь.