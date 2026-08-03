Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 03
26°
Втр, 04
27°
Срд, 05
27°
ЦБ USD 79.46 -0.4 01/08
ЦБ EUR 91.19 0.31 01/08
Нал. USD 80.90 / 81.30 03/08 17:25
Нал. EUR 93.85 / 94.50 03/08 17:25
Новости
Итоги года New
Публикации
«Подбелка-2026» изнутри. Организатор рассказал о внутренней «кухне» гл...
Мы поговорили с директором РЗН.инфо, организатором фест...
31 июля 12:46
2 184
«Подбелка» как часть Дня города: музыкальный фестиваль ежегодно объеди...
Фестиваль уличных музыкантов «Подбелка» впервые состоял...
24 июля 19:18
4 573
Геометрия есенинского пути: от Спас-Клепиков до Константиновского обры...
Рязанская область для Сергея Есенина была не просто точ...
21 июля 12:28
1 735
Легендарное возвращение VOLGA. В Рязани стартовали продажи новых модел...
В Рязани снова доступны к покупке новые отечественные а...
13 июля 16:28
3 232
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Банк России выпустит памятные монеты серии «Красная книга»
Банк России 4 августа выпустит в обращение три памятные серебряные монеты номиналом 2 рубля серии «Красная книга». На них изобразят редких представителей фауны, находящихся под защитой государства, сообщили в пресс-службе регулятора. В новую серию войдут монеты с изображениями кавказской лесной кошки, очковой гаги и ушастой круглоголовки. Новые монеты изготовлены из серебра 925 пробы массой 15,55 грамма чистого металла. Их диаметр составляет 33 миллиметра, качество чеканки — «пруф». Тираж каждой монеты ограничен и составит 5 тысяч экземпляров.

Банк России 4 августа выпустит в обращение три памятные серебряные монеты номиналом 2 рубля серии «Красная книга». На них изобразят редких представителей фауны, находящихся под защитой государства, сообщили в пресс-службе регулятора.

В новую серию войдут монеты с изображениями кавказской лесной кошки, очковой гаги и ушастой круглоголовки.

Серию «Красная книга», посвященную редким видам животных и растений, Банк России выпускает с 1992 года. Сейчас она насчитывает 82 монеты.

Новые монеты изготовлены из серебра 925 пробы массой 15,55 грамма чистого металла. Их диаметр составляет 33 миллиметра, качество чеканки — «пруф». Тираж каждой монеты ограничен и составит 5 тысяч экземпляров.

На оборотной стороне монеты «Кавказская лесная кошка» размещено цветное изображение животного на фоне листвы, у очковой гаги — изображение птицы на фоне водной поверхности, а у ушастой круглоголовки — рептилия на фоне песка.

Все выпущенные монеты являются законным средством платежа в России и обязательны к приему по номиналу без ограничений.

Фото: пресс-служба Банка России.