Банк России выпустит памятные монеты серии «Красная книга»

Банк России 4 августа выпустит в обращение три памятные серебряные монеты номиналом 2 рубля серии «Красная книга». На них изобразят редких представителей фауны, находящихся под защитой государства, сообщили в пресс-службе регулятора. В новую серию войдут монеты с изображениями кавказской лесной кошки, очковой гаги и ушастой круглоголовки. Новые монеты изготовлены из серебра 925 пробы массой 15,55 грамма чистого металла. Их диаметр составляет 33 миллиметра, качество чеканки — «пруф». Тираж каждой монеты ограничен и составит 5 тысяч экземпляров.

Банк России 4 августа выпустит в обращение три памятные серебряные монеты номиналом 2 рубля серии «Красная книга». На них изобразят редких представителей фауны, находящихся под защитой государства, сообщили в пресс-службе регулятора .

В новую серию войдут монеты с изображениями кавказской лесной кошки, очковой гаги и ушастой круглоголовки.

Серию «Красная книга», посвященную редким видам животных и растений, Банк России выпускает с 1992 года. Сейчас она насчитывает 82 монеты.

Новые монеты изготовлены из серебра 925 пробы массой 15,55 грамма чистого металла. Их диаметр составляет 33 миллиметра, качество чеканки — «пруф». Тираж каждой монеты ограничен и составит 5 тысяч экземпляров.

На оборотной стороне монеты «Кавказская лесная кошка» размещено цветное изображение животного на фоне листвы, у очковой гаги — изображение птицы на фоне водной поверхности, а у ушастой круглоголовки — рептилия на фоне песка.

Все выпущенные монеты являются законным средством платежа в России и обязательны к приему по номиналу без ограничений.

Фото: пресс-служба Банка России.