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27-летнюю россиянку убили и расчленили в Сербии
Отмечается, что погибшая приехала из Санкт-Петербурга в Белград на 2 недели в отпуск. В день трагедии она собиралась в один из клубов, после чего исчезла. Спустя 6 дней полиция достала из воды чемодан с трупом девушки. Правоохранители задержали гражданина Турции.

27-летнюю россиянку убили и расчленили в Сербии. Об этом сообщается в соцсетях.

Отмечается, что погибшая приехала из Санкт-Петербурга в Белград на 2 недели в отпуск. В день трагедии она собиралась в один из клубов, после чего исчезла. Спустя 6 дней полиция достала из воды чемодан с трупом девушки.

Правоохранители задержали гражданина Турции.