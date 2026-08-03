27-летнюю россиянку убили и расчленили в Сербии

Отмечается, что погибшая приехала из Санкт-Петербурга в Белград на 2 недели в отпуск. В день трагедии она собиралась в один из клубов, после чего исчезла. Спустя 6 дней полиция достала из воды чемодан с трупом девушки. Правоохранители задержали гражданина Турции.