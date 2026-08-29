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ВС РФ поразили электроподстанцию и перегрузочный терминал порта Николаев
Удары наносили БПЛА. В результате поражены: сборочное предприятие судостроительной промышленности в Киеве, осуществлявшее сборку и техобслуживание дистанционно управляемых катеров; морской перегрузочный терминал и четыре хранилища с имуществом военного назначения для обеспечения ВСУ в порту Николаев. Кроме того, ВС РФ ударили по электроподстанции в селе Трихаты в Николаевской области, которая обеспечивает работу порта Николаев.

ВС РФ в течение дня продолжили наносить групповые удары по предприятиям военной промышленности и морским портам Украины, задействованным в интересах ВСУ. Об этом 29 августа сообщили в Минобороны.

Удары наносили БПЛА. В результате поражены:

  • сборочное предприятие судостроительной промышленности в Киеве, осуществлявшее сборку и техобслуживание дистанционно управляемых катеров;
  • морской перегрузочный терминал и четыре хранилища с имуществом военного назначения для обеспечения ВСУ в порту Николаев.

Кроме того, ВС РФ ударили по электроподстанции в селе Трихаты в Николаевской области, которая обеспечивает работу порта Николаев.