ВС РФ поразили электроподстанцию и перегрузочный терминал порта Николаев

Удары наносили БПЛА. В результате поражены: сборочное предприятие судостроительной промышленности в Киеве, осуществлявшее сборку и техобслуживание дистанционно управляемых катеров; морской перегрузочный терминал и четыре хранилища с имуществом военного назначения для обеспечения ВСУ в порту Николаев. Кроме того, ВС РФ ударили по электроподстанции в селе Трихаты в Николаевской области, которая обеспечивает работу порта Николаев.

ВС РФ в течение дня продолжили наносить групповые удары по предприятиям военной промышленности и морским портам Украины, задействованным в интересах ВСУ. Об этом 29 августа сообщили в Минобороны.

Удары наносили БПЛА. В результате поражены:

сборочное предприятие судостроительной промышленности в Киеве, осуществлявшее сборку и техобслуживание дистанционно управляемых катеров;

морской перегрузочный терминал и четыре хранилища с имуществом военного назначения для обеспечения ВСУ в порту Николаев.

Кроме того, ВС РФ ударили по электроподстанции в селе Трихаты в Николаевской области, которая обеспечивает работу порта Николаев.