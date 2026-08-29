В Рязанской области стартовал рейд «Нетрезвый водитель»

В Рязанской области 29 августа сотрудники Госавтоинспекции проводят комплексное мероприятие «Нетрезвый водитель». Об этом сообщили в региональном ведомстве. Инспекторы будут выявлять автомобилистов, которые управляют транспортом в состоянии опьянения. На определенном участке дороги сотрудники ДПС за ограниченное время проверят максимальное количество автомобилистов, после чего переместятся на другие точки.

В Рязанской области 29 августа сотрудники Госавтоинспекции проводят комплексное мероприятие «Нетрезвый водитель». Об этом сообщили в региональном ведомстве.

Инспекторы будут выявлять автомобилистов, которые управляют транспортом в состоянии опьянения.

На определенном участке дороги сотрудники ДПС за ограниченное время проверят максимальное количество автомобилистов, после чего переместятся на другие точки.

Госавтоинспекция призвала жителей региона не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и сообщать о нетрезвых водителях.