В Рязанской области стартовал рейд «Нетрезвый водитель»
В Рязанской области 29 августа сотрудники Госавтоинспекции проводят комплексное мероприятие «Нетрезвый водитель». Об этом сообщили в региональном ведомстве. Инспекторы будут выявлять автомобилистов, которые управляют транспортом в состоянии опьянения. На определенном участке дороги сотрудники ДПС за ограниченное время проверят максимальное количество автомобилистов, после чего переместятся на другие точки.
В Рязанской области 29 августа сотрудники Госавтоинспекции проводят комплексное мероприятие «Нетрезвый водитель». Об этом сообщили в региональном ведомстве.
Инспекторы будут выявлять автомобилистов, которые управляют транспортом в состоянии опьянения.
На определенном участке дороги сотрудники ДПС за ограниченное время проверят максимальное количество автомобилистов, после чего переместятся на другие точки.
Госавтоинспекция призвала жителей региона не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и сообщать о нетрезвых водителях.
Сообщить о нарушении можно по телефону доверия УМВД России по Рязанской области: