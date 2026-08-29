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В Рязанской области открыли отделение Фонда защиты детей
В Рязанской области открылось региональное отделение Фонда защиты детей. Об этом сообщил губернатор Павел Малков во время встречи с уполномоченным при президенте России по правам ребенка Марией Львовой-Беловой. Рязанская область вошла в пятерку первых регионов России, где открылись такие отделения. Фонд будет адресно помогать семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Одна из главных задач — выявлять проблемы как можно раньше и не допускать социального сиротства, чтобы дети оставались в своих семьях.

В Рязанской области открылось региональное отделение Фонда защиты детей. Об этом сообщил губернатор Павел Малков во время встречи с уполномоченным при президенте России по правам ребенка Марией Львовой-Беловой.

Рязанская область вошла в пятерку первых регионов России, где открылись такие отделения. Фонд будет адресно помогать семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Одна из главных задач — выявлять проблемы как можно раньше и не допускать социального сиротства, чтобы дети оставались в своих семьях.

Во время визита Львова-Белова обсудила с представителями региона поддержку семей с детьми, развитие кризисного и многофункционального семейного центров, а также помощь подросткам с трудоустройством и построением карьерной траектории.

Детский омбудсмен посетила кризисный центр, пообщалась с семьями и воспитанниками социальных учреждений, провела личный прием граждан и встретилась со студентами Рязанского медуниверситета.

Фото: соцсети Павла Малкова.