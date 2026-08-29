В России предложили сделать 1 сентября оплачиваемым выходным для родителей

С соответствующей инициативой выступил заместитель секретаря Общественной палаты РФ (ОП РФ) Владислав Гриб. По его мнению, одному из родителей первоклассника нужно давать в День знаний выходной, чтобы взрослый мог отметить с ребенком 1 сентября. Владислав Гриб уточнил, что сначала такую возможность можно было бы рекомендовать работодателям, а затем закрепить ее на законодательном уровне.

В России предложили сделать 1 сентября оплачиваемым выходным для родителей. С соответствующей инициативой выступил заместитель секретаря Общественной палаты РФ (ОП РФ) Владислав Гриб, передало РИА Новости.

По его мнению, одному из родителей первоклассника нужно давать в День знаний выходной, чтобы взрослый мог отметить с ребенком 1 сентября.

Владислав Гриб уточнил, что сначала такую возможность можно было бы рекомендовать работодателям, а затем закрепить ее на законодательном уровне.